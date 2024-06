Mejores consejos para poder eliminar tus sentimientos de culpa

Los sentimientos de culpa son incómodos e incluso pueden desencadenar trastornos mentales a largo plazo. Pero también tienen efectos positivos y aseguran una unión más humana. Sin embargo, si te sientes muy culpable, debes hacer algo al respecto. Aquí puedes descubrir cómo surgen los sentimientos de culpa y cómo los disuelves.

Sentirse culpable de vez en cuando es una reacción humana normal a los principios internos, las reglas sociales y las leyes legales y morales. Nos sentimos culpables cuando nuestras acciones violan las normas sociales. Es parte de la naturaleza humana sentirse culpable por algo incómodo. Por eso tratamos de prevenirlos tanto como sea posible. Esto automáticamente asegura una convivencia más respetuosa. Sin embargo, si los sentimientos de culpa se salen de control y te hacen sentir culpable constantemente por ciertas situaciones, debes hacer algo al respecto.

Sentimientos de culpa: internalizando la culpa

Probablemente todos se hayan sentido culpables en algún momento. Hiciste algo que lastimó a alguien o estabas feliz porque puedes hacer algo mejor que alguien más. Una cita cancelada o una llamada telefónica pospuesta también pueden provocar sentimientos de culpa.

Los sentimientos de culpa pueden expresarse de diferentes formas y tienen mucho que ver con nuestra crianza y personalidad. A veces son muy útiles para la interacción social y garantizan que nos tratemos con respeto.

No obstante, un alto nivel de culpa puede ser responsable de sentirse culpable permanentemente por cosas innecesarias, aunque no sea necesario. Incluso en la infancia entramos en contacto con sentimientos de culpa y los interiorizamos con mucha más fuerza que en la edad adulta.

Esto se debe a ciertos desarrollos en el cerebro. En la infancia, todavía estamos muy influenciados por conectar todo lo que sucede con nuestra propia persona. Por lo tanto, los niños se sienten culpables muy rápidamente por cosas que nunca causaron. Si los sentimientos de culpa nunca se corrigen, pueden continuar hasta la edad adulta y convertirse en leyes internas.

¿Pueden ser positivos los sentimientos de culpa?

Los sentimientos de culpa pueden ser algo positivo. Aunque se sienten de todo menos bellos, los sentimientos nos ayudan a ser respetuosos y atentos los unos a los otros.

Para evitar sentirnos culpables, automáticamente estamos más motivados a adherirnos a las reglas sociales y los valores morales. La ayuda bien intencionada y la interacción respetuosa también se realizan por amor, cuidado y miedo al castigo. Sin embargo, evitar los sentimientos de culpa es subconscientemente una alta prioridad.

Sentimientos de culpa: consecuencias

Los sentimientos de culpa son experiencias emocionales muy complejas que pueden llevar a nuestro cuerpo al estrés y la desesperación. Dado que los sentimientos de culpa también funcionan de manera subconsciente, pueden dificultar una vida informal.

Los sentimientos pueden ser tan profundos que pueden ser perjudiciales para las relaciones, fomentar la depresión y aumentar las dudas sobre uno mismo. Si los sentimientos de culpa son reforzados permanentemente por el mundo exterior o la persona en cuestión, pueden desarrollarse enfermedades mentales (trastornos de ansiedad y depresión). Los sentimientos de culpa también se asocian a menudo con reacciones y consecuencias físicas y psicológicas desagradables.

Las posibles consecuencias físicas que conlleva sentirse culpable, incluyen:

Sonrojo severo

Sudoración

fiebre

Malestar estomacal

Posibles consecuencias psicológicas de los sentimientos de culpa:

Remordimiento

Ansiedad, pánico

Ira

Malestar interior

Duda, remordimiento

Autolesión, depresión

Cuando surgen sentimientos de culpa sin angustia o trastorno psicológico previo, dos factores suelen ser decisivos.

Primero, es una situación repentina e inesperada.

Segundo, la situación es muy estresante para la persona afectada. Esto podría ser un accidente repentino para un ser querido, una experiencia de abuso, información sobre desastres naturales y daños ambientales, y razones personales.

¿Cuándo se justifican los sentimientos de culpa?

Por supuesto, los sentimientos de culpa pueden justificarse si has lastimado deliberadamente a alguien (física o emocionalmente) o si has tomado una decisión de la que ahora te arrepientes.

En la mayoría de los casos, los sentimientos de culpa de los que no puedes deshacerte son infundados. Te hacen daño a ti mismo y a quienes te rodean porque ya no puedes comportarte de manera inconsciente.

Las siguientes preguntas pueden ayudarte en un primer paso a tomar conciencia de cómo puedes clasificar tus sentimientos de culpa. Enfréntalos uno por uno y trata de responderles con sinceridad.

¿Hay alguna ley o derecho que hayas infringido? ¿Has lastimado a alguien física o mentalmente deliberadamente? ¿Tuviste elección? ¿Te obligas a ser responsable de otra persona? ¿Pusiste a alguien en peligro? ¿Quería deliberadamente ocultar información importante a alguien?

Si respondiste afirmativamente a algunas de las preguntas, es muy posible que tus sentimientos de culpa tengan una razón y, en algunos casos, incluso estén justificados. Lo que sí es seguro, sin embargo, es que ya no se puede cambiar la situación ni el pasado. Todo lo que tienes que hacer es encontrar una solución a tus sentimientos aquí y ahora.

Cuando te das cuenta de que has hecho algo mal, es importante que defiendas tus errores y enfrentes las consecuencias. Esta es la única forma de deshacerte de los insoportables sentimientos de culpa a largo plazo. Lo más importante aquí es la comunicación.

Sin embargo, si respondiste no a las preguntas, es muy posible que tus sentimientos de culpa se basen en un principio interno que está más allá de la comprensión de los forasteros. En tal caso, debes cuestionar tus principios internos y averiguar si hay una incertidumbre general detrás de tus sentimientos. Los siguientes consejos pueden ayudarlo con esto.

Consejos para deshacerte de los sentimientos de culpa

¿Te sientes a menudo culpable y tienes la sensación de que en realidad no hay una razón explicable para ello? Entonces bien puede ser que hayas internalizado muchas leyes personales que otras personas no conocen o no tienen. Con nuestros consejos podrás aprender a lidiar mejor con tus sentimientos de culpa y saber cuándo son válidos y cuándo no.

Reconstruir la situación

¿Sigues pensando en una situación determinada y no sabes si te sientes culpable o no? Las siguientes preguntas pueden ayudarte a responder.

Lo único importante es que respondas las preguntas con honestidad para que realmente puedan ayudarte a reducir los sentimientos de culpa. Trata de ser objetivo y no evaluarte a ti mismo mientras respondes las preguntas. Revísalos una por una y verás que obtendrás más claridad sobre la situación.

¿Por qué te sientes culpable?

¿Ha hecho algo u omitido algo que te hace sentir culpable?

¿Qué reclamo de ti mismo violaste con la situación o el acto?

¿Qué podrías haber hecho de manera diferente y por qué crees eso?

¿Por qué deberías haber actuado de manera diferente?

¿Cuál de tus leyes internas (o valores) violaste en la situación?

¿En qué momento has dejado de actuar de la manera que realmente te importa?

¿Por qué estás insatisfecho contigo mismo?

Una vez que hayas leído las preguntas, debes tomarte un momento de tranquilidad para reevaluar la situación. Una mirada objetiva ayuda a romper espirales de pensamiento y a tener más claridad sobre los propios sentimientos.

Fortalece tu autoestima

Un fuerte sentido de autoestima reduce los sentimientos de culpa infundados. Si te valoras a ti mismo, automáticamente tienes un impacto en quienes te rodean. Otras personas te valoran más y eres consciente del apoyo del exterior, del interior.

Una autoestima más fuerte también conduce a una mayor autoestima. Esto te permite evaluar mejor determinadas situaciones. Puedes definir más fácilmente quién tiene la culpa de la situación o el evento y quién no.

La confianza en uno mismo también se basa en la autoestima. Te das una seguridad interior de que has actuado de acuerdo con tus principios y no tienes la culpa de la situación. De modo que no permitas que otros te confundan tan rápidamente y te disuadan de tu opinión. También estás armado contra eso si alguien intenta culparte.

Por el contrario, una autoestima fortalecida también puede ayudarte a clasificar mejor tus sentimientos de culpa y a filtrar si realmente están justificados. La confianza en ti mismo resultante también te facilita lidiar con la situación si eres culpable.

Con una mayor autoestima, tienes menos miedo de lo que la gente piensa de ti y de cómo te juzgan. Te deshaces de los sentimientos de culpa infundados más rápido y puedes mirar las situaciones con mucha más libertad.

Encuentra los desencadenantes de tus sentimientos

Si no comprendes por qué te sientes culpable todo el tiempo, debes intentar llegar al fondo. Anota exactamente qué situaciones te han hecho sentir culpable recientemente. También trata de prestar más atención cuando te sientas culpable en la vida cotidiana y toma nota de todo.

Es importante que prestes atención al tipo de situación en la que te encuentras. ¿Quién te rodea, dónde estás y qué pasó? De esta manera, notarás rápidamente qué desencadena tus sentimientos de culpa. Tal vez incluso descubras patrones recurrentes.

Puede sentirse más culpable por ciertas personas. Esto es muy natural ya que todos somos diferentes. Algunas personas se lesionan más rápido que otras. Sin embargo, también puede ser que a ciertas personas les guste culparse a sí mismas y les resulte difícil ver sus propios errores. Especialmente cuando saben que pueden hacerte sentir culpable fácilmente, les gusta aprovecharlo.

Será mejor que se mantengas alejado de esas personas. Si se trata de una persona importante para ti, por supuesto, también puedes intentar abordar el comportamiento injusto.

Por supuesto, también puede depender de ti que una persona te haga sentir más culpable. Especialmente cuando la persona es muy importante para ti y sientes mucho cariño por ella, la conciencia de culpa se presenta con más frecuencia.

Consigue ayuda

La comunicación es muy importante si quieres controlar tu culpa. Los amigos cercanos y los familiares pueden ser un buen apoyo. Hablar con personas en las que confías puede ayudarte a resolver los problemas y comprender mejor tus sentimientos.

También suele ser útil hablar con personas externas sobre la situación. Una mirada objetiva a menudo puede resolver la situación más rápido que la tuya. Notarás que otras personas evalúan y ven la situación de manera muy diferente a como lo haces tú.

Sin embargo, si notas que los sentimientos te están limitando severamente y no ves forma de resolverlos por tu cuenta, debes buscar ayuda profesional. Los sentimientos de culpa pueden conducir a una variedad de enfermedades mentales, por lo que las malas conciencias persistentes no deben tomarse a la ligera.

El tratamiento puede tomar la forma de psicoterapia. El procedimiento tiene lugar principalmente en la interacción de varios métodos. Por un lado, se realizan discusiones individuales y grupales y, por otro, técnicas de relajación, formas creativas de terapia y administración de fármacos apoyan el tratamiento. Los expertos consideran que los métodos son muy efectivos para las enfermedades mentales que han surgido debido a sentimientos de culpa.

Usa técnicas de relajación

Las técnicas de relajación pueden ayudarte a aliviar el estrés y calmarte. Puedes utilizar los ejercicios y técnicas para controlar la ansiedad y controlar los sentimientos de pánico.

Con la ayuda de las técnicas, aprenderás a comprender y clasificar mejor tus sentimientos. Ellos fortalecen tu confianza en ti mismo y tu autoestima. Por esta razón, a menudo se utilizan junto con la psicoterapia.

Los ejercicios de respiración: te ayudan a influir y controlar tu respiración. Los métodos te relajan y desvían tu atención de tus miedos y sentimientos. Pueden ser muy útiles, especialmente en situaciones en las que ya no puedes tener un pensamiento claro. Puedes usar los ejercicios específicamente en situaciones atemorizantes y calmarte de manera específica.

Entrenamiento autógeno: también es un método eficaz para disolver miedos y fortalecerte internamente. La técnica surge de la autohipnosis e incluye trabajar con fórmulas autosugestivas. Estos ayudan con los trastornos del sueño, la depresión y los problemas de concentración, entre otras cosas.

Meditación: con la ayuda de una meditación calmas tus pensamientos y relajas tu mente. Específicamente reduces el estrés y puedes organizar tus pensamientos y sentimientos y mirarlos de manera más objetiva. Los diferentes tipos de meditación se relacionan con diferentes áreas del cuerpo y factores psicológicos. La meditación también es muy útil contra la ansiedad.

Hipnosis: también una hipnoterapia puede ayudar a comprender mejor tus sentimientos. Si los sentimientos de culpa te causan miedo y pánico, puedes utilizar la hipnosis para contrarrestarlo y llegar al fondo de tus sentimientos.

